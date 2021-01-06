Adana’dan Dubai’ye salata satıyor

Türkiye'de pazarlamak için ürettikleri 'Mascolin Salata'yı dünyaca ünlü otel zincirinde çalışan şefin tavsiyesiyle Duabi'ye gönderen Adanalı firmanın yaptığı salata yoğun talep görüyor. Anavatanı Amerika ve Avusturalya olan ve 7 yeşilliğin birleşiminden oluşan Mascolin Salata şimdi de jest sosyetenin vazgeçilmez tatil adresi olan Maldiv Adalarındaki otellere ihraç ediliyor. Şirketin ihracat sorumlusu Sıraç Orhan, "Organik olarak ürettiğimiz, salata dünyaca ünlü oteller tarafından kabul gördü. Amacımız şimdilik aylık 1 ton civarında ihraç ettiğimiz salatamızı tüm dünyaya satmak" dedi.Mersin'in Tarsus ilçesindeki seralarda özel olarak yetiştirilen Bulls Blood (Tam kırmızı pancar yaprağı), Red Chard (Yeşil yaprak kırmızı damarlı pancar yaprağı), Tah Tsai (Çin lahanası), Mizuna (Japon lahanası), Kırmızı Hardal, Yenilebilen Kasimpati, Lollo Bionda (mini kıvırcık marul) yeşillikler özenle toplanıyor. Soğuk ve tazyikli suyla iyice yıkanan yeşillikler karıştırılarak Mascolin Salata haline getiriliyor. Bozulmaması için Bursa'da özel üretilen modifiye atmosferli torbalara 3'er kilo halinde koyularak paketlenen salatalar her hafta Türk Hava Yolları'yla birlikte yurtdışına gönderiliyor. Dünya jest sosyetesinin uğrak yeri olan Dubai ve Maldivler'deki geceliği bin 500 Euro'dan başlayan lüks otel zincirlerinin menülerine yer alan Macolin Salata, birçok şefin vazgeçilmezi haline geldi. Ünlü sanatçılar ve Arap ülkelerindeki kraliyet ailelerinin sofralarında yer almakta olan Mascolin Salata, tulum peyniri ve ceviz içi ile kombin edilerek isteğe bağlı olarak sirke, nar ekşisi ve zeytinyağı ile servis ediliyor. Kalorisi düşük olduğu için kilo kaybına yardımcı olan Mascolin Salata, zengin lif içeriği ile doygunluk yani yedikten sonra tokluk hissi sağladığı için spordan sonra tüketilmekte.Kilosu 6 ila 7 Euro'dan satılan Mascolin Salata'dan aylık 1 ton ihraç yaptıklarını söyleyen Tatlı Limon Firması İhracat Sorumlusu Sıraç Orhan, "Hedefimiz Avrupa pazarını giriş yaparak ülkemizin lezzetleriyle adından söz ettirmek. Türkiye yaş meyve sebzede çok iyi bir yere geldi. Dünyanın her ülkesinde yetişen tüm ürünlerle yarışabilecek durumdayız. İngiltere ile yapılan serbest ticaret anlaşması sayesinde taze üründe kapalı olan kapılar bize açıldı. Bu tarz anlaşmalarla ihracatçılarımızın daha fazla desteklenmesini istiyoruz" diye konuştu.