Hatay’da 2 milyon fidan dikilecek

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun, Arsuz, Belen İlçelerinde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanlarda yeniden ağaçlandırma için yapılan çalışmalarda son gelindiğine bildirdi. İskenderun, Belen ve Arsuz'daki yangınlardan sonra temizleme çalışmaları tamamlanmak üzere olduğunu belirten Milletvekili Özel, "2021 yılı sonuna kadar zarar gören sahalarda 2 milyon fidan dikilerek çalışmalar tamamlanacaktır" dedi. Orman Bölge Müdürlüğü kurulma çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunun altını çizen Özel "Ayrıca gönüllü yangın söndürme ekipleri oluşturulması için yapılacak eğitim çalışmalarının hazırlıklarına başlandı. Söz konusu yangınlarda zarar gören yerleşim yerlerine yakın alanlarda, estetik fonksiyonlu ve yangına dayanıklı ormanlar kurulması amaçlandığından Servi, Fıstık Çamı, Çınar, Ihlamur, Harnup vb. fidanlar kullanılmaktadır" dedi. Özel, "Diğer alanlarda ise endüstriyel amaçlı kızılçam kullanılmaktadır. Ayrıca yangında zarar gören her mahalle için belirlenecek 10 hektar alanda gelir getirici tür (zeytin, ceviz vb) ağaçlandırması yapılması planlanmaktadır. Bu alanların hiçbirinde tek bir maden çalışması yoktur ve olmayacaktır" diye konuştu. Milletvekili Abdulkadir Özel Belen ve Arsuz'da yangında zarar gören alanın ağaçlandırılması için, temizleme çalışmalarının 70'i, toprak işleme çalışmalarının 50'si tamamlandığını belirtti. Özel, "11.11.2020 tarihinde ilk fidanlar toprakla buluşturularak başlanan fidan dikimleri 250.000 adet dikim yapılarak 150 hektar alanda tamamlanmıştır. 2021 yılı sonuna kadar zarar gören 669 hektar sahaya 1 milyon fidan dikilerek çalışmalar tamamlanacaktır. İskenderun İlçesi Akarca Mahallesinde yanan 550 hektar alanda zarar gören ağaçların temizlenmesi çalışmalarına başlandı, 2021 yılı Mart ayı sonuna kadar temizleme çalışmaları tamamlanacak, 2021 yılı sonbaharında 1 milyon fidan dikimi ve tohum ekimi yapılarak çalışmalar tamamlanacaktır" dedi.