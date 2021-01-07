Ceyhan’ın gurur günü

ADANA'NIN Ceyhan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. 6 Ocak Ceyhan'ın kurtuluş günü dolayısıyla Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Süren, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ayşe Muhacir, kurum müdürleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarların katılımıyla tören yapıldı. Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve Hülya Erdem Atatürk anıtına çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan halkının kurtuluş bayramını kutladı. Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Ceyhan Şehitliği'ndeki törene katılan protokol şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dualar okudu.