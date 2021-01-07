Gaziantep’in ihracatı 8 milyar dolar

Gaziantep 2020 yılını yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 6,12 oranındaki artışla 7 milyar 935 milyonlarla kapatarak ülke genelinde en çok ihracat yapan 5. kent oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan rakamlara göre Gaziantepli ihracatçılar, Aralık ayında yılın en yüksek ihracat rakamını yakalayarak kentin yıllık ihracatını 8 milyar dolara yaklaştırdı. Tek başına 50 ilden fazla ihracat yapan Gaziantep'te en yüksek ihracat miktarı bir milyar 892 milyon dolarla hububat ve bakliyat sektörü olurken, halı sektörü ise bir milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hububat-bakliyat sektöründe artan taleple ihracat artışı yüzde 18,75 oranında artarken, halıdaki artış yüzde 7,28 olarak gerçekleşti. Şehir sanayisinin önemli kalemlerinden olan tekstil ürünleri ihracatı ise yüzde 5,56 oranındaki düşüşle bir milyar 356 milyon dolara geriledi. En çok ihracat artışı yaşanan sektör ise yüzde 53,97'lik artışla hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde gerçekleşti. Bu sektördeki yıllık ihracat 236 milyon dolara ulaştı. Gaziantep sanayisinde önemli bir yeri olan kimyevi ürünler ihracatı da yüzde 10,47 oranında artarak 943 milyon dolara yükseldi. Son yıllarda bölge ülkelerinde yaşanan savaş ortamı ve çeşitli sorunlar nedeniyle Ortadoğu ülkelerine olan ihracatın yanı sıra yeni Pazar arayışına giren ihracatçıların girişimleri de sonuç vermeye başladı. Gaziantep'ten yapılan ihracat Ortadoğu'dan batıya da kaymaya başladı. 2020'de ABD'ye yapılan ihracat rekor düzeyde artarak bir milyar 109 milyon dolara yükseldi. Bu ülkeye yapılan ihracatın artış oranı yüzde 41,54 olarak gerçekleşti. Gaziantep'ten Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 29,12 oranında artarken, İngiltere'ye yapılan ihracat yüzde 21,55 arttı. Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatın yüzde 49,59 oranında arttığı kentten Fransa'ya yapılan ihracat yüzde 39, Kanada'ya yapılan ihracat yüzde 53 oranında arttı. Komşu ülke Irak'a yapılan ihracat yüzde 4,5 azalarak bir milyar 344 milyon dolara düşerken, İran'a yapılan ihracat da yüzde 6,5 azalarak 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.Kentin ülke ihracatına yüzde 5 katkı yaptığını belirten Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, "2020 Aralık ayını 886 milyon 36 bin dolarlık rekor bir ihracat ile kapattık. Ocak-Aralık döneminde gerçekleştirdiğimiz 7 milyar 935 milyonu dolar ihracat ile tüm zamanların rekorunu kırdık ve yılı en fazla ihracat gerçekleştiren 5. il olarak tamamladık" dedi.Kentin hem aylık hem de yıllık bazda rekor kırdığına dikkat çeken Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise, "Gaziantep 2020 yılı ihracatını yüzde 6,1 oranında artışla 7 milyar 935 milyon dolarla kapattı. Salgına, güçlüklere rağmen yüreğini ortaya koyan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.