Askıda tablete teşekkür belgesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için Gaziantep'te düzenlenen "Askıda Tablet" kampanyasına katkı veren kurum ve kuruluşlara teşekkür belgesi gönderdi. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 20 bin, Şahinbey Belediyesi 20 bin, Şehitkâmil Belediyesi 10 bin ve Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 10 bin olmak üzere toplamda 60 bin tablet desteğiyle Pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimdeki en önemli ihtiyacı önceki hafta gerçekleştirilen tablet dağıtım töreni ile karşılanmış oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep Modeli ile başlatılan kampanya ile uzaktan eğitim sürecine destek veren kurumlara gönderdiği teşekkür belgesinde, "Nesillerimizi yetiştirmek adına eğitim alanında yürüttüğünüz özverili çalışmalarınız ve eğitime verdiğiniz destekten ötürü şahsım ve milli eğitim camiası adına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. Vali Davut Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kendisi ve diğer paydaşlara gönderdiği teşekkür belgesinden onur duyduklarını dile getirerek, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Gaziantep'in de içerisinde yer aldığı TEKNOFEST paydaşları ile uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için başlattığı kampanyaya, Gaziantep'te de Askıda Tablet kampanyası ile destek verildiğini aktardı.Vali Gül, Gaziantep Modeli'nin en güzel örneklerinden birinin sergilendiği kampanya ile çocukların geleceğine dokunarak onları yarınlara başarılı bir şekilde hazırlama gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Teşekkür belgeleri, Vali Davut Gül tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile OSB Başkanı Cengiz Şimşek'e verildi.