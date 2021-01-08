Çukurovalı kadınlar yalnız değil

ADANA'DA kadın cinayetlerinin bir türlü durdurulamadığını belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bu konuda caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğini söyledi. Çukurovalı kadınların yalnız olmadığını söyleyen Başkan Çetin, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinde kadınlara hukuki ve psikolojik destek verildiğini açıkladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çukurova Belediye Meclisi'nin gündeminde de kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet vardı. Oturuma başkanlık yapan Soner Çetin, Çukurovalı kadınların yalnız olmadığını belirterek, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinde hukuki ve psikolojik destek alınabileceğini açıkladı.