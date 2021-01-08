Girne’de yüksek lisans ve doktora başvuruları başladı

GİRNE Üniversitesi'nde 2020-2021 Akademik yılı bahar dönemi Burslu ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeye başlandı. Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki toplam 10 yüksek lisans ve doktora programına yapılacak başvurular 1 Şubat 2021 Pazartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Girne Üniversitesi, tezli yüksek lisans ve doktora programları için %100, %75, %50 ve %25 burs imkanı sunuyor. Kendi olanakları ile lisansüstü programa katılmak isteyenler de başvuru yapabilecek. Günümüzde sadece kariyer amaçlı değil, kişisel gelişim açısından da önemli hale gelen master ve doktora programları için kayıt yaptırmak isteyen adaylar, başvuru koşulları ile ilgili olarak https://kyrenia.edu.tr/ web adresi üzerinden detaylı bilgi alabilecek. Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Fehmi Tokay, Girne Üniversitesi'nin, 3 enstitü, 14 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ile YÖK / YÖDAK onaylı toplam 65 lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim verdiğini söyledi.