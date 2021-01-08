Haliliye Belediyesi, kovid-19 mücadelesini sürdürüyor

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, küresel bir sorun haline gelen Kovid-19 ile mücadelede çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeden sürdürüyor.

Pandemiyle mücadelenin en önemli safhası olan dezenfektan çalışmalarını program dahilinde ilçe geneline yayan ekipler, halkın yoğun olduğu noktalarda ayrıca çalışmalar yürütüyor. Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, apartmanlar ve bankamatikler de ekiplerin dezenfekte alanları arasında yer alıyor.

Hummalı şekilde yürütülen çalışmalara ek olarak da 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattını arayan vatandaşların taleplerine yanıt veriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceği ifade edildi.