Melih ABİ: Yapılmayınca duba ile çözüm bulunmuş

Bozulan maalesef bozulduğu gibi kalıyor.Yerel yönetimlerin hali bu.Burası Adana'nın yoğun kavşaklarından birisi.Dahası kavşağın hemen önü.Aliya İzzetbegoviç bulvarında kavşağa girerken bir çalışma yapılmış.Kapak askıda duruyor!Araç düşmesin diye de duyarlı insanlar bir bariyer koymuş.Sürücüler mutlaka dikkat ediyordur.Ama görülmez kaza gibi.Görmedikleri yerde araçları büyük zarar görür.Bir an önce orayı yapın, dubayı da kaldırın.Hadi bakalım uyumayın!YOLLARDAN gidelim. Burası da Polis Okulu'na varmadan kanal ışıklarının az gerisi. Köprübaşı Karakolu giden yol. 3-4 aydan beri burası da böyle. Sürücüsü dikkatsiz olan araçlar alt takımlarını bozuyor. Bir an önce yapın buraları. İnsanların tepesini attırmayın. Bozuk yollar araçları bozuyor. Sürücülerini de zora sokuyor. Hadi bakalım sıkıntıyı giderme zamanı.