Teknik kadrodan rapor istedik

MİSLİ.COM 2.'nci Lig Kırmızı Grup'ta play off mücadelesi veren Tarsus İdman Yurdu ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda oynadığı Kırklarelispor karşılaşmasından bir puanla döndü. Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, son birkaç haftada şansızlık ve talihsizlikler nedeniyle galibiyet elde edemediklerini belirterek, Kırklarelispor deplasmanına galibiyet hedefiyle gitmiş olmalarına rağmen ellerine geçirdikleri fırsatları değerlendiremedikleri için 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldıklarını kaydetti. Can, "Yönetim Kurulu olarak son haftalardaki istemediğimiz kötü sonuçlar nedeniyle teknik ekibimizden rapor istedik, teknik ekip ve oyuncularımızla toplantı yaptık. Aldığımız kötü sonuçlardan dolayı onlar da çok üzgün olduklarını ifade ederek, Kırklarelispor deplasmanından 3 puanla döneceklerinin sözünü vermişlerdi. Ama berabere kaldık ve 1 puanla sahadan ayrıldık. Tarsus İdmanyurdu güçlü bir takımdır ve play off mücadelesine 2. Yarı maçlarında başarı hedefli olarak yılmadan devam edecektir" şeklinde konuştu.