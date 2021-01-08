Yapılandırma başvuruları bir ay daha uzatıldı

ADANA'DA Yüreğir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yapılandırma süresinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtilerek, belediyeye borcu bulunan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiği ifade edildi. Yüreğir Belediyesi, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, vatandaşların tahakkuk edilmiş borçlarını 18 taksitle yapılandırıyor. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi gibi kanun kapsamındaki diğer borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların, bu kanundan yararlanmak için 31 Ocak 2021 tarihine kadar belediyeye müracaatlarını yapmaları gerekiyor. 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk edilmiş borçları kapsayan yapılandırmada; peşin ödeme veya 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitlendirme imkânı sağlanıyor. Yüreğir Belediyesi açıklamada şu ifadelere yer verdi; "7256 sayılı kanun ile vatandaşlarımıza geçmiş dönem borçlarını ödemek için büyük bir imkân sunulmuştur." Açıklama şöyle devam etti, "Vatandaşlarımızın belediyemize olan borçlarını faiz indirimleri ile birlikte yapılandırılması için başvuruları almaya devam ediyoruz. Son başvuru tarihi olan 31 Ocak 2021 öncesi mükelleflerimizin mutlaka başvuru yapması gerekmektedir. Bu zamana kadar borçlarını ödeyememiş olan vatandaşlarımız belediyemize gelerek veya belediyemizin resmi web sayfası üzerinden borçlarını yapılandırma ve ödeme imkânından faydalanabilirler." Pandemi nedeniyle belediyeye gelerek bizzat başvurmak istemeyen vatandaşlar başvurularını ebelediye. yuregir.bel.tr adresinden yapılandırabilecekler.