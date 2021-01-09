Gizli oyun yerlerine şok baskın

polis ekiplerin pandemi kurallarıve kumar denetimi kapsamındabelirlediği 3 ayrı gizlioyun yerine yapılan şok baskında34 şahıs yakalandı, toplamda107 bin 100 TL paracezası kesildi. Koronavirüstedbirleri kapsamında düzenliolarak denetin yapan İlEmniyet Müdürlüğü AsayişŞube Müdürlüğü Ahlak BüroAmirliği ekipleri özelliklegeceleri gizli yer ayarlayaraktoplu halde yasaklı oyunoynayanlara yönelik de çalışmayaptı.Bu kapsamdayapılançalışmadaşehrin farklıyerlerindeyasaklı oyunoynanan2'si güvenlikKamerasıile kontrol edilen3 yer tespitedildi.Tespit edilen 3ayrı adrese depolis şok baskın düzenledi.Baskınlarda 34 şahıs yakalandı,çok sayıda iskambil kağıdıve yazboz kağıtları ele geçirildi. Polis 34 şahsa kişi başı 3 bin 150 TL'den toplam 107 bin 100 TL ceza yazarak gerekli yasal işlemi yaptı. 3 işyerinin mühürlenerek kapatıldığı öğrenildi. Öte yandan yakalanan şahıslardan 2'si hakkında çeşitli suçlardan arama kaydının olduğu ve adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.