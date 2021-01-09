Gizli oyun yerlerine şok baskın

KAHRAMANMARAŞ'TA
polis ekiplerin pandemi kuralları
ve kumar denetimi kapsamında
belirlediği 3 ayrı gizli
oyun yerine yapılan şok baskında
34 şahıs yakalandı, toplamda
107 bin 100 TL para
cezası kesildi. Koronavirüs
tedbirleri kapsamında düzenli
olarak denetin yapan İl
Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Şube Müdürlüğü Ahlak Büro
Amirliği ekipleri özellikle
geceleri gizli yer ayarlayarak
toplu halde yasaklı oyun
oynayanlara yönelik de çalışma
yaptı.
Bu kapsamda
yapılan
çalışmada
şehrin farklı
yerlerinde
yasaklı oyun
oynanan
2'si güvenlik
Kamerası
ile kontrol edilen
3 yer tespit
edildi.
Tespit edilen 3
ayrı adrese de
polis şok baskın düzenledi.
Baskınlarda 34 şahıs yakalandı,
çok sayıda iskambil kağıdı
ve yazboz kağıtları ele geçirildi. Polis 34 şahsa kişi başı 3 bin 150 TL'den toplam 107 bin 100 TL ceza yazarak gerekli yasal işlemi yaptı. 3 işyerinin mühürlenerek kapatıldığı öğrenildi. Öte yandan yakalanan şahıslardan 2'si hakkında çeşitli suçlardan arama kaydının olduğu ve adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.