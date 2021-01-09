Kahramanmaraş’ta polisten dilenci uygulaması

KAHRAMANMARAŞ'TA
polis ekipleri çoğunluğu
çevre illerden gelen
dilencileri engellemeye
yönelik uygulama yaptı.
Dulkadiroğlu İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri tarafından
il merkezinde ana
cadde ve sokaklar başta
olmak üzere, tüm kavşaklarda
dilenci şahıslara
yönelik uygulama
yapıldı. Çevre illerden
Kahramanmaraş'a geldiği
tespit edilen 6 dilenci
şahıs yakalandı. Şahıslara
idari para cezası uygulandı.
Dilencilik ve mendil satan
8 çocuk muhazafa altına
alınarak ailelerine teslim
edildi.
Aynı kapsamda yapılan
uygulamada merkezi
cadde, bulvarlar ve kavşaklarda
satış yapan, kağıt toplayan
12 kişi men edildi.