Kahramanmaraş’ta polisten dilenci uygulaması

polis ekipleri çoğunluğuçevre illerden gelendilencileri engellemeyeyönelik uygulama yaptı.Dulkadiroğlu İlçe EmniyetMüdürlüğü ekipleri tarafındanil merkezinde anacadde ve sokaklar baştaolmak üzere, tüm kavşaklardadilenci şahıslarayönelik uygulamayapıldı. Çevre illerdenKahramanmaraş'a geldiğitespit edilen 6 dilencişahıs yakalandı. Şahıslaraidari para cezası uygulandı.Dilencilik ve mendil satan8 çocuk muhazafa altınaalınarak ailelerine teslimedildi.Aynı kapsamda yapılanuygulamada merkezicadde, bulvarlar ve kavşaklardasatış yapan, kağıt toplayan12 kişi men edildi.