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’ta polisten dilenci uygulaması

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
Kahramanmaraş’ta polisten dilenci uygulaması
KAHRAMANMARAŞ'TA polis ekipleri çoğunluğu çevre illerden gelen dilencileri engellemeye yönelik uygulama yaptı. Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde ana cadde ve sokaklar başta olmak üzere, tüm kavşaklarda dilenci şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Çevre illerden Kahramanmaraş'a geldiği tespit edilen 6 dilenci şahıs yakalandı. Şahıslara idari para cezası uygulandı. Dilencilik ve mendil satan 8 çocuk muhazafa altına alınarak ailelerine teslim edildi. Aynı kapsamda yapılan uygulamada merkezi cadde, bulvarlar ve kavşaklarda satış yapan, kağıt toplayan 12 kişi men edildi.
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Kahramanmaraş’ta polisten dilenci uygulaması
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