7 sivil kuruluşundan Balcalı’ya anlamlı bağış

Türkiye'nin önde gelen 7 sivil toplum kuruluşu çok anlamlı bir projenin altına imza attı. Rotary kulüplerinin dönem başkankarı Dr. Fatma Akdoğan, Dr. Kemal Atilla, Mehmet Aytekin, Hasan Organgil, Erol Toklu, Fatoş Şen, Ece Özen ortak bir proje geliştirdi. Toplanan bağışla Çukurova Ünversitesi Tıp Fakülkesi Balcalı Hastanesi'ne bir hastabaşı monitörü bağışlandı Çukurova Ünversitesi Tıp Fakülkesi Balcalı Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz'ü makamında ziyaret eden başkanlar bağışladıkları monitörü teslim ettiler. Prof. Dr. Gündüz,"Hastenemiz için çok anlamlı bir bağış oldu. 7 sivil toplum örgütümüze ve tüm üyelerine teşekkür ediyoruz" dedi. Başkanlar ise yeni projelere yeni yılda devam edeceklerini açıkladı.