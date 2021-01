Adana’da kırmızı et tüketimi düştü

Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Şahin Güneşer, 2020'nin ilk ayından itibaren dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs salgını sonrası özellikle toplu gıda tüketimi yapan yerlerin kapanmasıyla Adana'da yıllık kırmızı et tüketiminin yüzde 70 oranında düştüğünü söyledi. Yemek kültüründe kırmızı et tüketiminin ön planda olduğu ve kebabın başkenti olarak bilinen Adana'da koronavirüs salgının etkisiyle kırmızı et tüketiminde keskin bir düşüş yaşandı. Özellikle kentte neredeyse her cadde ve sokakta bulunan kebapçıların masa servislerini kaldırıp, paket servise geçmesiyle bu iş yerlerinde günlük satılan kırmızı etin ortalama 100 kilogramdan 20-30 kilograma kadar düşmesi genel tabloyu da etkiledi. Pandemi sürecinden birçok sektörün olduğu gibi et sektörünün de etkilenmesinin normal olduğunu dile getiren Adana Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Şahin Güneşer, önemli olanın sağlık olduğuna vurgu yaparak, alınan tedbirlerin hayati olduğunu söyledi. Tedbirler sonrası özellikle toplu gıda tüketiminin yapıldığı üniversite, hastane, öğrenci yurdu ve restoran gibi yerlerin faaliyetlerinin azalmasıyla kırmızı et tüketiminde pandemi öncesi dönemine göre büyük oranda düşüş yaşanmasının normal bir durum olduğunu belirten Güneşer, dört gözle iş yerlerinin normal çalışma düzenine geçmesini beklediklerini kaydetti