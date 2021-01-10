EXPO 2023 Onikişubat için imzalar atıldı

Belediyesi, Kahramanmaraş'ı dünyaya tanıtacak projesi EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş için çalışmalarına ve faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. EXPO 2023 fuar alanında sergilenecek dünya bahçeleri için ilk resmi anlaşmayı kardeş ülke Afganistan'la gerçekleştiren Başkan Hanefi Mahçiçek, "Afganistan AIPH Temsilcisi Zabiullah Yousoufi'yi şehrimizde ağırlamaktan onur duyuyorum" dedi. İmza töreni öncesi konuşma yapan Mr. Zabiullah Yousoufi şu şekilde konuştu. "İlk önce Türk Hükümetine, Afganistan Devletinin ve halkının gelişimi için verdiği cömert destekler için çok teşekkür ederim. Kahramanmaraş'ta bulunduğum birkaç günlük süre içerisinde Kahramanmaraş halkının şahsıma gösterdiği misafirperverlik beni evimde hissettirdi. Eminim bu konukseverlik EXPO süresince buraya gelecek ve katılacak diğer tüm ülke