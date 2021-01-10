İhracatçılar ödüllendirildi

2019 yılı verilerine göre bölgenin en çok ihracat yapan ilk 100 firması plaketle ödüllendirildi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından ödüllendirilen firmaların büyük bölümünün Gaziantep merkezli olması dikkat çekti. Plaket için pandemi nedeniyle tören düzenlenmezken, başarılı ihracatçıların ödüllerin işyerlerinde takdim edildi. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Hububat Bakliyat İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Halı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcıları Murat Çolak ile Hüseyin Ulutaş ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan'dan oluşan heyet firmaları ziyaret ederek plaketlerini verdi. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, geçen yıl düzenledikleri "GAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"ni bu yıl pandemi nedeniyle firma ziyaretleri şeklinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlk 100 arasında yer alan tüm firmalarımıza gittik, her biriyle sohbet ettik, sorunlarını dinledik. İhracatta yaşanan sorunların takipçisi olacağımızı ileterek, 2019 ihracat performanslarından dolayı bir teşekkür ifadesi olarak plaketlerini sunduk" dedi.