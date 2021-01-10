Kadın kuaförlüğünü bırakıp erkek berberi oldu

, kadın kuaförlüğünü bırakarak erkek berberliği yapmaya başlayan Fatmagül Gerçek'i (24), saç, sakal kesimi yaparken görenler şaşkınlık yaşıyor. Müşterilerinin ilk etapta tereddüt ettiği Gerçek, tıraş sonunda ise olumlu tepkiler aldığını söylerken, hedefinin hemcinslerini erkek berberliğine yönlendirmek olduğunu söyledi. Gaziantep'te yaşayan Fatmagül Gerçek, 2 yıl kadın kuaförlüğü yaptıktan sonra çocukluk hayali olan erkek berberliği yapma kararı aldı. Erkek meslektaşlarına konuyu açan Fatmagül Gerçek, Sarıgüllük Mahallesi'ndeki bir erkek berberinde çalışmaya başladı. İlk etapta görenlerin şaşkınlık yaşadığı Gerçek, kısa süre içerisinde kendisini kabullendirmeyi başardı ve birçok erkeğin saç ve sakal kesimini yapmaya başladı. Fatmagül 3 yıldır erkek berberliği yapan Fatmagül Gerçek, erkeklerin sadece hemcinsleri tarafından tıraş edileceği algısını değiştirdiğini söyledi.