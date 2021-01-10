Kalbi delik Samet’e sürpriz doğum günü

Adana polisi, doğuştan kalbi delik olan 6 yaşındaki Samet Çakır'ın doğum gününü kutladı. Polisleri görünce büyük mutluluk yaşayan küçük Samet, kendisine hediye getiren polislere selam verip, Özel Harekat marşı okudu. Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde yaşayan Mehmet (44) ve Zinnet Çakır (40) çiftinin 7 çocuğundan 6 yaşındaki Samet ve 16 yaşındaki Zöhra Çakır dünyaya kalbi delik olarak geldi. Polis hayranı olan Samet, ağabeyi Metin Çakır'dan polis kıyafeti istedi. Metin Çakır, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek doğum günü yaklaşan kardeşinin polisleri çok sevdiğini ve onları görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptırdıkları yaş pasta ve oyuncaklarla Çakır ailesinin evine gitti.



ÖZEL HAREKAT MARŞI OKUDU

Her şeyden habersiz evde bekleyen çocuk karşısında yaş pasta ve mumlarla bekleyen polisi görünce şaşkına döndü. Polis Samet Çakır'ı "iyi ki doğdun Samet" diyerek karşılayıp doğum gününü kutladı. Samet Çakır ise pasta üzerindeki mumları üfledi. Çakır daha sonra polislere selam verip özel harekat marşını okudu. Samet Çakır çok mutlu olduğunu söyledi. Ağabey Çakır ise kardeşinin ve ailesinin polisi çok sevdiğini söyleyerek, "Polislerin talebimizi geri çevirmeyip sürpriz yapması herkesi çok sevindirdi. Özellikle kardeşim çok mutlu oldu. Kardeşimin doğuştan kalbi delik" dedi.