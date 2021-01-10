Polis rahatsızlık veren araçlara geçit vermedi

polis tarafından son bir hafta içerisinde bin 343 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 116 araç trafikten men edildi. Özellikle çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik aralıksız takip yapmaya devam eden İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, boş yollarda, sokak ve caddelerde gürültü yaparak halkı rahatsız eden araçlara yönelik uygulamalarına her geçen gün ağırlık vermeye devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 5 bin 140 araç kontrol eden polis ekipleri, bin 343 araç ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı.Bu araçlardan 116'sı trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri modifeye edilmiş ve abartılı egzoz ile çevreye rahatsızlık veren, hız ihlali yapan, alkollü araç kullanan, görültü yapan ve dirift atan sürücülerin peşine düştü. Sivil ve resmi ekipler aracılılığıyla yapılan takipte, Kentte yoğun olarak şikayet edilen araçlarla ilgili yapılan planlı çalışma sayesinde son bir hafta içerisinde modifiye edilmiş 50 araca, abartılı egzozlu 20 araca, sürücü belgesiz 50 sürücüye, alkollü araç kullanan 15 sürücüye, yüksek sesle müzik dinleyen 14 sürücüye, diğer kural ihlali yapan bin 194 sürücüye idari işlem yaptığı, 116 aracın ise trafikten men edildiği öğrenildi. Uygulama kapsamında çok sayıda tescilsiz motosiklet trafikten men edilirken ,abartılı egzoz kullanan motosikletlere de trafik cezası yazıldı. Ekiplerin çevreye rahatsızlık veren araçlarla ilgili mücadelesinin aynı şekilde devam edeceği aktarıldı.