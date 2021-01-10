Türk Mikrobiyoloji’den En İyi Sözel Bildiri Ödülü

Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve DESAM Enstitüsü Mikrobiyal Patogenez Araştırma Grubu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Güner Ekiz, çevrimiçi düzenlenen 'TMC 2020 Mikrobiyoloji Sempozyumu"nda sunduğu bildiri ile 'En İyi Sözel Bildiri Ödülü' aldı. Yakın Doğu Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Güner Ekiz, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden proje yürütücüsü Prof. Dr. Erdal Bedir ve Uzman Biyolog Seda Duman, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Petek Ballar Kırmızıbayrak ve doktora öğrencisi Sinem Yılmaz'ın imzasını taşıyan "20(27)-Octanor-Sikloastragenol'ün Mikrobiyal Transformasyonu ve Elde Edilen Metabolitlerin Telomeraz Aktivasyonu Üzerine Etkileri" adlı çalışma, sempozyum Bilim Kurulu tarafından "En İyi Sözel Bildiri" ödülüne layık görüldü. Çalışmada, telomer boyu kısalmasının kontrol altına alınmasıyla vücuttaki hücrelerin sağlıklı ve uzun ömürlü kalması amaçlanıyor. Böylece yaşlanmamanın da yavaşlatılması hedefleniyor. Projede, yaşlanma karşıtı (anti-aging) etkilerinden dolayı son dönemde oldukça ilgi çeken, geleneksel Çin tıbbında önemli bitkilerden olan Geven bitkisinin (Astragalus) bir türünden elde edilen sikloastragenolün türevi üzerinde yine Geven bitkisi ile ilişkili mantarlar kullanılarak biyotransformasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışma sonucunda elde edilen bileşiklerin telomeraz enzim aktivasyonunu anlamlı şekilde arttırdığı belirlendi.