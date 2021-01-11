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Atletler sağlık emekçileri için kostu

800 atletin katıldığı 11. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu “Sağlık Emekçileri İçin Kurtuluşa Koşuyoruz” sloganı altına koşuldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Atletler sağlık emekçileri için kostu
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü anısına 'Sağlık Emekçileri İçin Kurtuluşa Koşuyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen 11. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, bu yıl koronavirüs tedbirleri alınarak yoğun katılımla tamamlandı. Yarı Maratona 800 kişi katıldı. Heyecanlı geçen maratonda erkeklerde Sezgin Ataç kadınlarda ise Yayla Kılıç birinci oldu.

KADINLARDAN YOĞUN İLGİ
Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 21 kilometrelik maraton Fuzuli Caddesi'nde Vali Süleyman Elban'ın startı ile başladı. Kentin tarihi dokusuna dikkat çekilen 21 km'lik koşuda objektiflere güzel görüntüler yansıdı. Kadın atletlerin ilgisi dikkat çekti. Her yıl onlarca farklı ülkeden katılımın olduğu maraton, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sadece ülke içinden sporcuların katılımıyla koşuldu.

107 BİN TL ÖDÜL DAĞITILDI
Sporcular, 'Sağlık emekçileri için kurtuluşa koşuyoruz' sloganıyla yapılan koşuda start çizgisine maske takarak geldi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı maraton, Merkez Park'ta son buldu. Adanalıların, evlerinin balkonlarından ilgiyle takip ettiği maratonda, koşuya katılanlara madalya takılırken, dereceye girenlere toplamda 107 bin TL para ödülü dağıtıldı.

İŞTE MARATONUN BİRİNCİLERİ
11. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nun sonucunda erkeklerde Sezgin Ataç 1 saat 3 dakika 47 saniye ile, kadınlarda ise Yayla Kılıç, 1 saat 13 dakika 48 saniye ile birinci olarak 20 bin TL para ödülü aldı. Erkeklerde ikinci olan Saffet Elkatmış ile kadınlarda Fatma Demir 10 bin TL ödül alırken, üçüncü olan Ersin Tekal ile Bahar Atalay ise 5 bin TL para ödülü aldı.

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Atletler sağlık emekçileri için kostu
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