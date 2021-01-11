Atletler sağlık emekçileri için kostu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü anısınasloganıyla gerçekleştirilen, bu yıl koronavirüs tedbirleri alınarak yoğun katılımla tamamlandı.Heyecanlı geçen maratonda erkeklerdekadınlarda isebirinci oldu.Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 21 kilometrelik maraton'nde'ın startı ile başladı.Kadın atletlerin ilgisi dikkat çekti.Sporcular, 'sloganıyla yapılankoşuda start çizgisine maske takarak geldi.Adanalıların, evlerininbalkonlarından ilgiyle takip ettiğimaratonda, koşuya katılanlara madalyatakılırken, dereceye girenlere toplamda107 bin TL para ödülü dağıtıldı.'nunsonucunda erkeklerde1 saat 3 dakika47 saniye ile, kadınlarda ise, 1 saat 13 dakika48 saniye ile birinciolarak20 bin TLpara ödülü aldı. Erkeklerdeikinci olanile kadınlarda10 bin TL ödül alırken,üçüncü olanileise5 bin TL para ödülüaldı.