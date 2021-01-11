Atletler sağlık emekçileri için kostu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü anısına 'Sağlık Emekçileri İçin Kurtuluşa Koşuyoruz'
sloganıyla gerçekleştirilen 11. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu
, bu yıl koronavirüs tedbirleri alınarak yoğun katılımla tamamlandı. Yarı Maratona 800 kişi katıldı.
Heyecanlı geçen maratonda erkeklerde Sezgin Ataç
kadınlarda ise Yayla Kılıç
birinci oldu.
KADINLARDAN YOĞUN İLGİ
Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 21 kilometrelik maraton Fuzuli Caddesi
'nde Vali Süleyman Elban
'ın startı ile başladı. Kentin tarihi dokusuna dikkat çekilen 21 km'lik koşuda objektiflere güzel görüntüler yansıdı.
Kadın atletlerin ilgisi dikkat çekti. Her yıl onlarca farklı ülkeden katılımın olduğu maraton, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sadece ülke içinden sporcuların katılımıyla koşuldu.
107 BİN TL ÖDÜL DAĞITILDI
Sporcular, 'Sağlık emekçileri için kurtuluşa koşuyoruz'
sloganıyla yapılan
koşuda start çizgisine maske takarak geldi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı maraton, Merkez Park'ta son buldu.
Adanalıların, evlerinin
balkonlarından ilgiyle takip ettiği
maratonda, koşuya katılanlara madalya
takılırken, dereceye girenlere toplamda
107 bin TL para ödülü dağıtıldı.
İŞTE MARATONUN BİRİNCİLERİ
11. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu
'nun
sonucunda erkeklerde Sezgin Ataç
1 saat 3 dakika
47 saniye ile, kadınlarda ise Yayla Kılıç
, 1 saat 13 dakika
48 saniye ile birinci
olarak
20 bin TL
para ödülü aldı. Erkeklerde
ikinci olan Saffet Elkatmış
ile kadınlarda Fatma Demir
10 bin TL ödül alırken,
üçüncü olan Ersin Tekal
ile Bahar Atalay
ise
5 bin TL para ödülü
aldı.