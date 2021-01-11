Hasan Kalyoncu’da star programı

TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla başlatılan "Stajyer STAR Programı" başvuru sonuçları, Hasan Kalyoncu Üniversitesine (HKÜ) iki "STAR" kazandırdı. TÜBİTAK tarafından hazırlanan STAR Programı kapsamında; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğrencisi Muhammet Abdullah Koç Hasan Kalyoncu Üniversitesinde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencisi Salih Alperen ise Erdem Kolejinde yürütülen TÜBİTAK projelerinde çalışma hakkı kazandı.Kovid-19 Türkiye Platformu doğrultusunda gerçekleştirilen ve kamu destekli Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyen lisans öğrencilerine yönelik başlatılan proje ile 145 Üniversiteden, 1500 lisans öğrencisi desteklenecek. Saha çalışmasının ön plana çıkacağı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrenciler, araştırma ekosistemine erken aşamada dâhil olmaları ve bilimsel araştırma tecrübesi edinmelerinin yanı sıra, 6 ay süresince aylık 750 TL alacaklar.Arka arkaya gelen başarılar ile Üniversitemize bu gururu yaşatan herkesi tebrik ediyorum diyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli: "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, Ar-Ge çalışmalarında hem disiplinlerarası, hem üniversitelerarası ve hem de orta ve yükseköğretimin etkileşimini ve entegrasyonunu sağlayan böyle bir programa imza atanlara ve öğretim elemanlarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Star programından burs kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.