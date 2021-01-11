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Liberyalı forvet ’da

ile yolları ayrılan Güney ekibi, ’un forveti Kamara ile anlaştı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Liberyalı forvet Hatayspor’da
SÜPER Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ilk transferini yaptı. Geçtiğimiz günlerde Gökhan Karadeniz ile yollarını ayıran bordo-beyazlı kulüp, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un forveti Mohammed Kesselly Kamara ile her konuda anlaşarak renklerine bağladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce ABD takımlarından LA Galaxy II'da ve TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giymiş Liberyalı genç forvet oyuncusu Mohammed Kesselly Kamara ile 2 buçuk + 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mohammed Kesselly Kamara'ya ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.
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Liberyalı forvet Hatayspor’da
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