Liberyalı forvet Hatayspor’da

SÜPER Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor
, ilk transferini yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Gökhan Karadeniz
ile yollarını ayıran
bordo-beyazlı kulüp, TFF 1. Lig
ekiplerinden Menemenspor
'un
forveti Mohammed Kesselly Kamara
ile her konuda anlaşarak
renklerine bağladığını
açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce ABD takımlarından LA Galaxy II'da ve TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giymiş Liberyalı genç forvet oyuncusu Mohammed Kesselly Kamara ile 2 buçuk + 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mohammed Kesselly Kamara'ya ve kulübümüze hayırlı olsun"
denildi.