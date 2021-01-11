Milyonlarca makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, gümrük kaçağı ürünleri satarak devleti maddi zarara uğratan ve her hangi bir denetime tabi olmadığı için insanların sağlığını tehlikeye atan kişilerle mücadelesine devem ediyor. KOM ekipleri, kent genelinde bulunan 3 farklı depoya yaptığı baskında milyonlarca makaron ele geçirdi. Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, 'makaron' diye adlandırılan boş sigara kağıdı kent genelindeki 3 farkı depoda olduğunu tespit etti. Yüreğir ilçesinde Yenidoğan, Çukurova ilçesinden Şambayat Mahallesinde ve Seyhan ilçesinden Toptancılar sitesinde bulunan depolara baskın düzenleyen KOM polisi 2 milyon 740 bin makaron ele geçirilirken olaya ilgili 3 kişi gözaltına alındı.