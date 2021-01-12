Çukurova’da İstiklal Marşı gür bir sesle okundu

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine bölgemizdeki okullarda dün saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu. Adana'da tören Seyhan Cebesoy İlkokulu'nda gerçekleşti. Törene Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'un yanı sıra il milli eğitim, müdür yardımcıları, şube müdürleri ile okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Mersin'de bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 10.00'da ders zili çaldı. Öğretmen ve okul personelinin katıldığı törenle İstiklal Marşı okundu, çevredeki vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonlarından bayrak törenine destek verdi. Gaziantep'te Merkez Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstü önünde düzenlenen törende İstiklal Marşı bu kez sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun şekilde veliler tarafından okundu. Hatay'daki tören ise Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, öğretmen ve kısıtlı sayıda öğrenci katıldı. Kahramanmaraş, Niğde, Osmaniye ve Kilis'te de okul bahçelerinde İstiklal Marşı gür bir seslendi okundu.