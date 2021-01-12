Hatay’ın GAP’ı olacak

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay çiftçisinin can damarları olacak tünellerde incelemelerde bulundu. DSİ Adana Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Hatay AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, Kırıkhan Kaymakamı Mahmut Arslanhan, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik ve çiftçilerin katılımıyla korona tedbirlerine uyarak geniş kapsamlı toplantı yapıldı. Kırıkhan Belediyesi Gülşah Güler sosyal tesislerinde yapılan toplantı sonrası heyet T2 tünelinde incelemelerde bulundu. AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Sayın Hüseyin Yayman, Karasu Nehri'nden alınan yıllık 239 milyon m2 suyu Reyhanlı Barajı'na aktaracak ve böylece Reyhanlı Barajı'na saniyede 50 metreküp suyun derivasyonunu sağlayacak olan Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı inşaatında incelemelerde bulundu. T2 Tünelini yerinde inceleyen Milletvekili Yayman Proje hakkında DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta'dan bilgi aldı. Hatay için hayati öneme sahip projeyi yakından takip ettiklerini dile getiren Yayman, "Reyhanlı Barajı rezervuarında depolanacak su ile Hatay İli Reyhanlı, Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri sınırları içerisinde 478 bin 210 dekarı cazibeli, 106 bin 430 dekarı pompajla olmak üzere toplamda 584 bin 640 dekar alanın sulanması hedeflenmektedir" dedi. Yayman, tünelde yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra yaptığı konuşmada, "Sulamanın yanı sıra taşkın faydası da olan Reyhanlı Barajı 200.000 dekar alanı taşkından koruyacaktır. Ülke ekonomisine yıllık 451 300 000 TL tarımsal gelir artışı ve yaklaşık 52 600 kişiye ilave istihdam sağlayacaktır. Bu projenin de ana su kaynağını da oluşturan "Reyhanlı Barajı" 3 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı bağlantı ile açılmıştı" dedi.Yayman, "Reyhanlı Barajımızın ana su kaynağı ise Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1.Kısım (Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı) İnşaatıdır. Karasu regülatörü ve derivasyon kanalı yapımı inşaatı Karasu Nehri üzerine kurulacak olan regülatör yapısı ve 36 km iletim kanalı vasıtasıyla Reyhanlı Barajının ana su kaynağını oluşturmaktadır. Reyhanlı Barajında suyun depolanması ve taşkınların önlenmesi adına Karasu regülatörü ve derivasyon kanalı yapımı İnşaatı büyük önem arz etmektedir" dedi.Yayman, "Bugün itibari ile projede fiziki gerçekleşme %24'e ulaşmıştır. Toplamda 2.000.000.000 TL maliyetli Tahtaköprü Barajı Sulamaları işinde Tahtaköprü Sulaması Ana Kanalının ihalesi 2021 yılının ilk çeyreğinde yapılacaktır. Projenin hayata geçirilmesi ile dekar başına 1300 TL tarımsal geliri artışı ve 36.300 kişiye ilave istihdam sağlanması hedeflenmektedir" dedi. Milletvekili Yayman, "Proje için tam destek veren Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye Hatay halkı olarak şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.