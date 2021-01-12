Melih ABİ: Kırık olan rögar kapağı yapıldı sürücüler rahatladı

Dün Adana Esas AVM önündeki rögar kapağının içler acısı halini yazmıştık.Gerçekten ürkütücü bir görüntü vardı.Araç sürücüsü düştüğü anda Allah yardımcısı olsun dedirtecek cinsten.Demir kırıktı hatta neredeyse hiç kalmamış!Artık sadece lastikleri patlamaz aracı ciddi şekilde hasar görür.Bir an önce gidin yapın, kaldırın bu kırık şeyi diye uyarmıştım.ASKİ yetkilileri duruma müdahale etti.Hemen yaptı.GEÇTİĞİMİZ cumartesi günü Reşatbey Mahallesi'nde bir olay yaşandı.Adalet Caddesi gibi hareketli bir yerde hem de!Sürücüsü koca kamyonu yolun ortasında bırakıp gitmiş.Hem de ters istikamette.Allah'tan duyarlı vatandaşlar var.Sonrasında ekipler gelip sahibini buldular.Muhtemelen aracın bozulduğu için orada kaldığını söylediklerini düşünüyorum.Sonrasında araç sahipleri bir süre daha uğraştılar, tamirci çağırdılar.Ama dedik ya insanlar tedirgin oldu.Kimsenin kimseyi huzursuz etmeye hakkı yok.