Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Gaziantep FK kupa maçına hazır

kupa maçına hazır

ile deplasmanda oynanacak mücadele 15.45’te start alacak. Suat Arslanboğa’nın yöneteceği karşılaşma A Spor’dan yayınlanacak

Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Gaziantep FK kupa maçına hazır
GAZIANTEP Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün deplasmanda saat 15.45'te oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Erdal Güneş yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

TAKIM GÜNEŞ'E EMANET
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakayı kazanan ekip, adını çeyrek finale yazdıracak. Teknik direktör Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni bir isimle anlaşmayan Gaziantep'te, takımın başında antrenör Erdal Güneş görev yapacak. Sakatlıkları bulunan Sousa, Kana-Biyik ve Dicko, karşılaşmarda forma giyemeyecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK kupa maçına hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA