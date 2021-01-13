Gaziantep FK kupa maçına hazır

GAZIANTEP Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunda
bugün deplasmanda saat 15.45'te
oynayacağı Konyaspor
maçının
hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Erdal Güneş yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Futbolcular ısınma hareketlerinin
ardından gerçekleştirilen çift
kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
TAKIM GÜNEŞ'E EMANET
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakayı kazanan ekip, adını çeyrek finale yazdıracak. Teknik direktör Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni bir isimle anlaşmayan Gaziantep'te, takımın başında antrenör Erdal Güneş görev yapacak.
Sakatlıkları bulunan Sousa, Kana-Biyik
ve Dicko,
karşılaşmarda forma giyemeyecek.