Yanan ormanlar ağaçlandırma için hazırlanıyor

HATAY'DA, orman yangınlarında zarar gören ağaçlar, "tahtacıların" elinde ülke ekonomisine kazandırılıyor. Adlarını yüzlerce yıldır sürdürdükleri orman işçiliğinden alan "tahtacılar", zorlu arazi şartlarında ağaç kesim işleri yaparak geçimlerini sağlıyor. Aileler, zorlu arazi şartlarına rağmen çadırlarda kalıp ekmek parası için ter döküyor. Geçen ekimde İskenderun'da çıkan orman yangınlarında zarar gören ağaçlar, Adana ve Mersin'den gelen işçilerin elinde ekonomiye kazandırılıyor. Sabahın erken saatlerinde adeta küle dönen ormanlara giren, aralarında kadınların da bulunduğu işçiler, İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü tarafından damgalanan ağaçları motorlu testereyle kesiyor. Yanan ağaçları devirdikten sonra belirlenen ölçülerde parçalara bölen işçiler, boylama, kesme ve soyma işlemlerinin ardından traktörlere yükleyerek istiflendiği alanlara taşıyor. Ağaçları yeniden ülke ekonomisine kazandıran tahtacılar, bölgede yaptıkları temizleme çalışmalarıyla da alanın yeniden ağaçlandırılmasına zemin hazırlıyor.