2021 meyve ve sebze ihracatında fırsat yılı

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2021'i Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan ettiğini anımsatıp, bu temanın dünya sebze üretiminde 4'üncü, meyve üretiminde 5'inci konumda olan Türkiye'nin ihracatta pazar çeşitliliğini artırması için önemli fırsatlar sunacağını söyledi. 138 milyar dolarlık küresel yaş meyve sebze ticaretinde Türkiye'nin 2020 yılında yüzde 21 artışla 2,73 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını, oluşan bu rakamın yüzde 65'inin 5 ülkeye gerçekleştirdiğini belirten Başkan Nejdat Sin, "Yaş meyve sebze ihracatımızda bazı ürünlere dönemsel kotalar uygulanması ve ithalat kısıtlamaları hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız açısından risk yaratıyor. Önümüzdeki süreçte bu riskleri ortadan kaldırmak için alternatif pazarlara ve katma değerli üretime odaklanmalıyız" dedi. Başkan Nejdat Sin, "Türkiye genelinde sektörün koordinatörlük ve sekreterya hizmetlerini yürüten yaş meyve sebze ihracatında yüzde 44 oranında pay sahibi olan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak kaliteli, güvenli ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan ülkemizi ön plana çıkaracak tanıtımlarda etkin rol oynayacağız. Dünya genelinde karşı karşıya olduğumuz pandemi krizinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenmeyi teşvik edeceğiz" diye konuştu