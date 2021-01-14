AK Parti Adana’da ilçe kongreleri tamamlandı

AK Parti Adana'da, 15 ilçe kongresi tamamlandı. Ceyhan'da Sami Özsoy, Yüreğir'de Necip Fazıl Cengil, Seyhan'da Mustafa Özkan ilçe başkanlığına seçildi. Adana'da AK Parti 7. Olağan İlçe Kongreleri, salgına karşı maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyularak tamamlandı. AK Parti Ceyhan İlçe Kongresi, Devlet Bahçeli Tesisleri'nde yapıldı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Faruk Aytek'in divan başkanlığını yaptığı kongreye tek listeyle gidildi. Kullanılan oyların tamamını alan Sami Özsoy, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığı'na seçildi. Yönetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Sami Özsoy, Adem Ata Aydın, Atilla Mete, Ayhan Yalçın, Aysun Boyama, Bekir Sami Gümüş, Burak Manga, Cevdet Akıl, Emine Sanrikaylar, Gazi Örlün, Hüseyin Gündüz, İbrahim Melih Çetin, İsmail Çil, Kenan Tentif, Mehmet Çağrı Kav, Mehmet Şahin, Melike Doğan, Murat Altınışık, Mustafa Kiraz, Müslüm Çagay, Ömer Arslan, Rıdvan Akın, Ruhi Kaya, Sercan Sağlam, Sevda Öztürk, Tolga Sandıkçı, Umut Cin, Vehbi Çiçek, Yeliz Kurak, Zeki Candan Karataş.

YÜREĞİR İLÇE KONGRESİ

AK Parti Yüreğir İlçe Kongresi, Yüreğir Kültür Merkezi'nde yapıldı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Faruk Aytek'in divan başkanlığını yaptığı kongreye tek listeyle gidildi. Sandığa giden delegelerin tamamının oyunu alan Necip Fazıl Cengil, AK Parti Yüreğir İlçe Başkanlığı'na seçildi. Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Necip Fazıl Cengil, Veysel Safi, Mehmet Kartal, Mustafa Akdağ, Zehra Akıllı, Osman Balıkçı, Metin Mumcuoğlu, Mehmet Sait Baturay, Mehmet Hadi Şimşek, Hadi Altınyüzük, Salih Acar,

Abdülsamet Kılıç, Bünyamin Çelik, Nebi Konur, Yunis Kaya, İhsan Karadağ, Nur Barığ Bucak, Mehmet Alakaş, Fevzi Arslan, Ramazan Coşkun, Zehra Çiftçi, Ramazan Kurt, Oğuz Sehlikoğlu, Şerif Turan, Abid Aydın, Ersin Paker, Hatice Altunbaş, Gökhan Tekerek, Abdulaziz Anlar, Hanefi Yıldız.

SEYHAN İLÇE KONGRESİ

AK Parti Seyhan İlçe Kongresi, Sular Vip Düğün Salonu'nda yapıldı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Faruk Aytek'in divan başkanlığını yaptığı kongreye tek listeyle gidildi. Kongrede Mustafa Özkan, AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı'na seçildi. Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Mustafa Özkan, Adem Balıkçı, Ahmet Çözer, Ahmet Erdoğan, Ali Boztaş, Ali Rıza Birinci, Ali Şevket Biçer, Basri Büyüktaş, Bayram Uzundere, Belgin Ayas, Cumali Anmeç, Dilek Çiftçi, Erdal Çelik, Fatma Dursun, Hasan Hüseyin Kuşçu, Hülya Ağçam Beklevik, Hüseyin Oğuz, İbrahim Gökçedağ, Kamil Tekdal, Lutfi Gülter, Mahmut Sami Zedelenmez, Mehmet Demircan, Mehmet Nuri Önen, Muhyettin Güzel, Murat Kaymaz, Murat Ünsal, Mustafa Bozdoğan, Mustafa Özalp, Seydi Vakkas Yıldız, Sultan Tümenci Kasap.