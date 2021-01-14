Bitişik Mahallesi’nden Tosyalı’ya teşekkür

İskenderun Belediyesi'nin asfalt atağı tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,Bitişik Mahallesinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinleri ve muhtar Ali Kılınç ,Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın talimatıyla Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yol çalışmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Mahalle sakinleri, "Mahallemizde yollar güzelleşti. Başkanımızın sayesinde daha kullanışlı ve temiz bir yola kavuştuk. Eskiden yolumuz çok kötüydü. Şimdi ise rahatlıkla kullanılıyor. Başkanımız Fatih Tosyalı'ya ve ekiplerine mahallemizde ve sokağımızda yapmış oldukları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. Başkan Tosyalı ise , "Sezon bitinceye kadar asfalt çalışmalarımız kesintisiz devam edecek. Planlanan asfalt yol çalışmaları periyodik devam etti. Kimseyi ayırt etmeden tüm bölgelerde asfalt çalışmaları yaptık" dedi.