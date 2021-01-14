Groseri, TSE onaylı Kovid-19 güvenli üretim belgesini aldı

ürettiği tüm ürünleri yüksek kalite standartlarında ve gıda güvenliğine azami dikkatle uygun olarak üretiyor. Salgın sürecinde gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarına da almış olduğu tedbirlere ek tedbirler getirerek bunları tesislerinde hayata geçirdi. Groseri, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilk günden itibaren almış olduğu tedbirlerle dikkat çekti. Groseri, tüm çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, yani tüm paydaşların sağlığını gözeterek ve her işletmede Kovid-19 temel kurallarına uyularak, TSE tarafından KOVID-19 ile mücadele kapsamında güvenli ve hijyenik üretim ile hizmet standartlarını karşılayan kurumlara verilen KOVID-19 Güvenli Üretim Belgesini almaya hak kazandı. Groseri denetimleri başarıyla geçerek Çukurova'da gıda sektöründe belgeyi almaya hak kazanan ilk marka oldu.