Mecliste Adanalı İzmirli tartışması

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hizmet yapmadığını iddia ederek kendisini eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'ya "Sen İzmirlisin, Adanalı değilsin" diyerek ötekeleştirdi. Karalar'ın sözlerini kabul etmeyen AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Nüfus cüzdanımda Adana yazmıyor bu suç mu? Ötekileştirme yolunu seçenler adına üzülüyorum" diye cevap verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin pazartesi günü gerçekleyen ilk meclis toplantısında Gülaçtı, 21 aydır Adana'ya hizmet vermediği ve Adanalı gibi mert davranmadığı için Başkan Zeydan Karalar'ı "Göreve talip olurken 'Adana gibi başkan' diyerek geldiniz ama söylemlerinizle yaptıklarınız arasında uçurum var. Adanalı çalışkandır, üretkendir, özü sözü birdir, hak yemez. Ama siz binlerce kişiyi ekmeğinden ettiniz. Siz Adana'yı da Adanalılara da tanıyamamışsınız. Ama emin olun Adanalı sizi tanıdı ve her geçen gün de daha iyi tanıyor" dedi. Ozan Gülaçtı'nın konuşmasının ardından söz alan Başkan Zeydan Karalar, "Sen İzmirli olduğun için Adana'yı bilmezsin biz biliriz. Daha alışamamışsın alışamayacaksın da" yanıtını verdi. Meclisin ikinci günün de "İzmirlisin" tartışmasını bu kez İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek gündeme getirdi. Mercimek, başkan Karalar'a yakışıksız laflar söylediği için Gülaçtı'yı kınadığını dile getirdi.



ADANA'DA YAŞAMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Başkan Karalar ile Mercimek'in ötekileştirme yolunu seçtiği için üzüntü duyduğunu dile getiren Gülaçtı, "Babamın ve ailemin işleri dolayısıyla burada doğmamış olabilirim. Ömrümün yarısından fazlası Adana'da geçti. 7 yıldır bu mecliste Adanalılar için hemşerilerim için canla başla hizmet etmeye çalışıyorum. Karalar ve Mercimek yaptığım eleştirileri şahsıma saldırarak bertaraf etme yolunu seçmişlerdir. Nüfus cüzdanımda Adana yazmıyor suç mu? Ben bu topraklarda yaşamaktan nefes almaktan gurur duyuyorum" dedi.