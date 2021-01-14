Melih Abi: Bu kadar önlem alınıyor ama hala bildiğini yapanlar var

Bu koronavirüs belası hepimizin canını yaktı. Arkadaşlarımızı, dostlarımızı, büyüklerimizi kaybettik. Her gün aldığımız ölüm haberleriyle sarsıldık. Ama hala akıllanmadık! Virüsü bulaştırmak için yarış halindeler. Reşatbey Mahallesi'nden bir okurumuz aradı. Bulunduğu caddede biri 2-3 gün işyerini açmamış. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi gelip açmış. Dedik ya umursamazların yanında akıllı ve duyarlı insanlar da var! Okurum araştırma yapmış işyeri sahibinin koronavirüs hastası olduğunu tespit etmiş. Yani testi pozitif. Ya sen hastasın! Evinde veya hastanede tedavi olman gerek! Bunları yapmadığın gibi bir de işyerini açıyorsun! Buraya gelen müşterilerine hastalığı bulaştırıyorsun! Görevliler basmış cezayı tabii. İşyerini de kapatmış. Bunlar bildiklerimiz ya bilmediklerimiz! Lütfen ama lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyun. Çevrenizdeki insanlara saygı duyun.



Semt pazarlarında önlemler artırılmalı



YİNE aynı sorun. Bir duyarlı okurumuz da semt pazarları ile ilgili sorunu dile getirmiş. İsmi bende var diyor ki; Her salı günü Esentepe mahallesi Metro Anadolu durağı arkasındaki parkın yanında bulunan, yine cuma günleri de eski İtfaiyenin bulunduğu sosyete pazarı içine kurulan kapalı semt pazarlarına giderim. Pazar esnafı ve müşterilerinin maske ve mesafe kurallarına uyması için uyarılarda bulunan zabıta ve güvenlik görevlisini görmüyorum. Pandeminin ilk zamanlarında sadece bir iki kez pazar girişlerinde bariyer kurulur, içeri girenlerden yaşlı olanlara 65 yaş üstü mü diye kimlik sorulur, el dezenfektan hizmeti verilir ve maskesi olmayana da maske dağıtılırdı. Geçenlerde Esentepe semt pazarına gitmiştim bayan özel güvenlik görevlisi gördüm. Arabaları içeri sokmamak için bariyerlerin başında bekliyordu. Esnafın hiç biri maske kullanmıyor ya da çenesinin altında. Daha önce haberini de SABAH Güney'de yapmıştık, koronavirüs en çok semt pazarlarından yayılıyor diye. Herkes üzerine düşeni yapsa bu illet hastalıktan daha çabuk kurtuluruz.