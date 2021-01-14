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Minikler ünlü ressamların izinde

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Minikler ünlü ressamların izinde
GAZİANTEP'TE ünlü ressamların paha biçilmez tablolarını mercek altına alan özel bir anaokulun öğrencileri eserlerin detaylarını inceledi. Minikler kendi yeteneklerini de ortaya koyarak Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa portresini mercek altına aldı. Anaokulu öğrencileri birbirinden farklı çalışmalarla sanat ve sanat tarihi alanında yeni deneyimler kazanırken minik ressamların yeteneklerini keşfetmeye yönelik yürütülen çalışmalarda dikkat çekiyor. Öğrenciler görsel sanatlar dersinde sınıf öğretmenleri rehberliğinde ünlü eserlerin inceliklerini de keşfetmeye çalışıyor. Minikler ressam kıyafetleri içerisinde Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa portresi üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi.
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Minikler ünlü ressamların izinde
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