Minikler ünlü ressamların izinde

ünlü ressamların pahabiçilmez tablolarınımercek altına alan özelbir anaokulun öğrencilerieserlerin detaylarınıinceledi. Minikler kendiyeteneklerini de ortayakoyarak Leonardo da Vinci'nin ünlüeseri Mona Lisa portresini mercek altınaaldı. Anaokulu öğrencileri birbirindenfarklı çalışmalarla sanat ve sanat tarihialanında yeni deneyimler kazanırkenminik ressamların yeteneklerinikeşfetmeye yönelik yürütülençalışmalarda dikkatçekiyor. Öğrenciler görselsanatlar dersinde sınıföğretmenleri rehberliğinde ünlü eserlerininceliklerini de keşfetmeye çalışıyor.Minikler ressam kıyafetleri içerisindeLeonardo da Vinci'nin ünlü eseri MonaLisa portresi üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi.