Minikler ünlü ressamların izinde

GAZİANTEP'TE
ünlü ressamların paha
biçilmez tablolarını
mercek altına alan özel
bir anaokulun öğrencileri
eserlerin detaylarını
inceledi. Minikler kendi
yeteneklerini de ortaya
koyarak Leonardo da Vinci'nin ünlü
eseri Mona Lisa portresini mercek altına
aldı. Anaokulu öğrencileri birbirinden
farklı çalışmalarla sanat ve sanat tarihi
alanında yeni deneyimler kazanırken
minik ressamların yeteneklerini
keşfetmeye yönelik yürütülen
çalışmalarda dikkat
çekiyor. Öğrenciler görsel
sanatlar dersinde sınıf
öğretmenleri rehberliğinde ünlü eserlerin
inceliklerini de keşfetmeye çalışıyor.
Minikler ressam kıyafetleri içerisinde
Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona
Lisa portresi üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi.