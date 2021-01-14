Sahte para matbaasına baskın

polisin baskın düzenlediği bir matbaada yaklaşık bir milyon lira değerinde sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda, sahte para basıldığı iddia edilen Mücahitler mahallesinde bir matbaa ofisine baskın düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada tamamı aynı seri numaralı her biri 200 TL'lik, 55 deste halinde, 4 bin 591 adet, 918 bin 200 TL değerinde sahte banknot ele geçirildi. Baskında ayrıca 88 adet yabancı araç tescil belgesi, çeşitli bankalara ait pos cihazları ve bu cihazlardan çekilmiş toplam 143 000 TL değerinde slip ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.