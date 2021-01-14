Yüksekova beyaza büründü

Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Günlerdir Meteoroloji tarafından kar uyarısı sonrası akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe beyaza bürüdü.
Kar yağışı sonrası ilçede bulunan esnaf iş yerinin önünü temizledi.
YOL TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede yetkililer, özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyarırken, öte yandan Yüksekova Belediyesi ve İlçe Özel İdare ekipleri ise yol temizleme çalışmasına başladı.