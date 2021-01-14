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beyaza büründü

'nin ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza bürüdü.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Giriş Tarihi: 14.1.2021 22:09 ABONE OL
Yüksekova beyaza büründü

Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Günlerdir Meteoroloji tarafından kar uyarısı sonrası akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe beyaza bürüdü.

Kar yağışı sonrası ilçede bulunan esnaf iş yerinin önünü temizledi.

YOL TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede yetkililer, özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyarırken, öte yandan Yüksekova Belediyesi ve İlçe Özel İdare ekipleri ise yol temizleme çalışmasına başladı.

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Yüksekova beyaza büründü
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