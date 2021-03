Adana’nın efsane lezzetlerı kebap, şalgam ve şırdan

Her yörenin kendine özgü yemekleri vardır ama galiba bunların marka değeri en yüksek olan, en çok tanınanları Adana'dan çıkıyor. Kimi sadece Adana'da tadılabilen, kimi dünyanın dört bir yanında bulunabilen bu lezzetler arasında bazıları var ki popülaritesini hiç kaybetmiyor: Kebap, şalgam, şırdan ve bici bici. Bu muhteşem dörtlü Adanalıların günlük hayatındaki yerini yüzlerce yıldır olduğu gibi hala koruyor. Bir sır vermek gerekirse; bu dörtlünün tadı en çok sokak tezgahlarında çıkıyor.Kuşkusuz Adana'nın en çok bilinen yemeği olan ve birkaç yıl önce tescillenen Adana kebabı, ustalık isteyen bir lezzet. Bu durum tarifinde bile görülüyor: "Yağ, sinir, damar ve zarları ayıklanan koyun eti ile yüzde 15 kuyruk yağı bir gün dinlendirilir. Zırh denilen, iki elle kullanılan bıçakla kıyılır. İçine binde 3 ile binde 8 arasında acı kırmızı biber ve tuz ilave edilerek yoğrulur. Karışım, 0.5 santimetre kalınlığında, 3 santimetre eninde, 90-120 santimetre uzunluğunda demir şişlere sıvanır gibi yapıştırılır. Alevsiz, durgun, korlu meşe kömürü ateşinde pişirilir. Eli yakmayacak kadar ısıtılmış, kuru, geniş ve yayvan porselen veya metal tabakta servis yapılır."Adana sokak lezzetlerinin başında gelen şırdan, keskin kokusu ve kendine özel tadıyla aslında herkesin yiyebileceği bir yiyecek değil. Ama Adana'da öyle çok tüketilir ki yemeğe adını veren kuzu şırdanı üretimi kentte yetersiz kaldığı için başka şehirlerden getirilir. Yaz-kış tüketilen şırdan, kuzunun midesinin bir bölümü olan şırdanın içinin baharatlı pirinçle doldurulup haşlanmasıyla hazırlanır. Üzerine kimyon, pul biber ve tuz serpilerek yenilen bu sıra dışı lezzet, Adana'da restoranların yanı sıra her caddede mutlaka bulabileceğiniz tezgahlarda yenilir. Başlı başına bir sektör oluşturan şırdanı Adana dışında yemek pek mümkün olmaz.Keskin kokusu ve tadıyla Adana mutfağında her zaman yeri olan şalgam, her köşe başındaki şalgamcı dükkanları sayesinde gelecek nesillere aktarılıyor. Şalgam için önce bulgur unu sıcak su ve tuzla yoğrulup tahta fıçıda 10 gün mayalanmaya bırakılıyor. Süre dolduğunda, katı maddeler dibe çökertilip üzerindeki su alınıyor. Bu su, siyah havuçların kaynatılmasıyla elde edilen suya katılıyor. Yeni karışım meşe ağacından yapılmış fıçıda 15 gün bekletiliyor. Bu arada şalgam bitkisi içine konuyor. Koruyucu madde kullanılmadığı için en fazla 6 ay dayanabilen doğal şalgamın içinde limon tuzu, limon, sirke ve asit gibi maddeler olmaması tercih ediliyor.Sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler, dünyanın dört bir yanında çeşitli yiyecekler, içecekler geliştirmiş. Adana her yerde olduğu gibi farkını ortaya koymuş ve bici biciyle sıcağa lezzetli bir çözüm bulmuş. Adana dışında bulmanın zor olduğu bici bici, rendelenmiş buz, suyla pişmiş nişasta, pudra şekeri ve şerbetten oluşur. Yakın geçmişe kadar yalnızca seyyar satıcılarda ve sade olarak tüketilen bici bici bir süredir restoran, kafe ve özel açılmış mekanlarda, meyveli seçenekleriyle yenilebiliyor.