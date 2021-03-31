ÇAAŞ Group bulunduğu her alanda öncü

MERSİN'İN önde gelen şirketleri arasında yer alan ÇAAŞ Group, akaryakıt, lojistik, ithalat-ihracat, inşaat, turizm ve gıda sektöründe yarattığı istihdamla başarılara imza atıyor.ÇAAŞ Group Onursal Başkanı Hüseyin Çalışkan, yatırımlarını sürekli artırdıklarını belirterek, "Lojistik hizmeti, akaryakıt taşımacılığı, gıda ve turizm sektöründe öncü ve sayılı şirketlerinden biriyiz" dedi. Su sektöründe, Mersin merkezli tek su markası olan Berrak Su markasının da bünyelerinde bulunduğunu belirten Hüseyin Çalışkan, "8.18'lik PH değeri ile birçok ulusal markaya sahip sudan çok daha iyi kriterlere sahibiz. Grup olarak girdiğimiz her sektörde önemli bir rol üstleniyoruz. Birçok sektörde faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla birçok kesime hitap ediyoruz" diye konuştu.