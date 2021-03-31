Denizler Group, sektörlerin ve ekonominin gelişimine katkı sağlıyor

TÜRKİYE'NİN ilk akaryakıt bayilerinden biri olan Denizler Group, her zaman yenilikçi ve büyümeyi hedefleyerek, akaryakıt sektöründeki tecrübesini madencilik, nakliye ve yol yapım, inşaat sektörüne de taşıyarak çok sayıda başarılı projelere imza atıyor. Girdiği sektörlerde güçlü bir yapı ile yoluna devam eden Denizler Group, ticari anlayışın yanı sıra, ülke ekonomisine katkıda bulunarak, sosyal sorumluluk bilinci ile faaliyetlerini sürdürerek, hizmet kalitesini daha da arttırarak, yenilikçi bir anlayışı ile ilerliyor. Denizler Group Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Deniz, faaliyet gösterdikleri sektörlerde, uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmetleri ile müşteri odaklılığını en üst seviyede tuttuklarını belirterek, "Saygın, güvenilir ve tercih edilen marka olma özelliğini sürdürerek, büyüme potansiyeli gördüğümüz iş alanlarında başarılı projelerle ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.