En yaygın yerli oteller zinciri Anemon

"TÜRKİYE'DE doğduk, Türkiye'de büyüyoruz" sloganı ile yolan çıkan Anemon, yüzde 100 yerli sermaye ile yoluna devam ediyor. Aydın, Diyarbakır ve Bakırköy'de hizmete giren Anemon toplamda 20 otel ile Türkiye'nin en yaygın yerli oteller zincirine sahip durumda. 2013 yılında 5 yıldız olarak Adanalılara hizmet eden Anemon Otel, 140 adet geniş ve konforlu odası, Türk ve dünya mutfağından sunduğu özel menülerle, spa merkezi, açık havuzu, 300 araçlık açık ve kapalı geniş otoparkıyla misafirlerine şehrin trafik gürültüsünden uzak huzurlu ve sakin bir konaklama imkanı sunuyor.Adana'nın en büyük alışveriş merkezi M1 AVM'nin yanında şehir merkezine 10, havaalanına 8, otobüs terminaline 5 kilometre mesafede ve şehir içi ve şehir dışından gelecek tüm müşterilerin kolayca ulaşabileceği konumda. Odalarına sağladığı konforlu konaklama imkanı, kaliteli hizmet ve otelin ulaşımında avantajlı konumuyla, bölgeye gelen ve uzun dönem konaklama yapan yapım şirketlerinin ilk tercihleri arasında bulunmakta.