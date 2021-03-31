Gündoğdu Vakfı kadınların yanında

GÜNDOĞDU Vakfı, üretim yapan Adanalı Kadın Kooperatiflerine destek vererek ürünlerinin tüm Türkiye'ye gönderilmesi projesi başlattı. Vali Süleyman Elban, Gündoğdu Vakfı'nın desteği ile başlayan projenin Adana'nın doğal ürünlerinin tanıtımı, tüm ülkeye yayılması ve bilhassa kadınların yanında olmasından dolayı Vakıf Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu nezdinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, Vali yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ile Kınalı Eller, Çukurova Gülen Yüzler, Güney Adana Kalkınma, Kıvılcım, Mervem ve Kadın Eli, Kadın Kooperatifleri temsilcilerini konuk etti. Gündoğdu Vakfı, kadınların evlerinde ürettiği turunç reçeli, biber salçası, erişte, narenciye balı ve zeytin gibi ürünlerden oluşan paketleri Türkiye'nin tüm valileri ile bürokratlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer ülke konsoloslarına gönderecek. Paketlerin içerisindeki mektuba, "Sizlerden de kendi ilinizdeki kadınların ürünlerini bekliyoruz' yazılarak üreten kadın hareketi başlaması amaçlanıyor. Vakıf Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "Vakfımız eğitim alanları, sanat ve kadın hakları konusunda çalışmalar yapıyor. Üretim yapan kadınlarımızın yanında yer almak için Valimizin bilgisinde vali yardımcımız ve Ticaret İl Müdürümüz ile istişare edip böyle bir proje başlattık. Sizlerle olmaya devam edeceğiz" dedi.