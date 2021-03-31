Hatay’ın GAP’ı oldu

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Aralık 2018 tarihinde sökülmesine başlanan Tahtaköprü Barajı kısa sürede tamamlanıp su tutarak Amik Ovası'nın umudu oldu. Hatay AK Parti Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Barajın tamamlanması için Hatay olarak Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Tahtaköprü Barajı ovaya bereket dağıtacak" dedi.Amik Ovası'nın su sorununu çözen Tahtaköprü Barajı çiftçilerin yarım asırlık rüyasıydı. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel tarafından 1977 yılında işletmeye açılan barajın yükseltme çalışmaları uzun zamandır bekliyordu. Tahtaköprü Barajı uzun zaman yükseltilmeyi beklerken Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kısa sürede tamamlanarak Hatay çiftçisinin hizmetine sunuldu.Tahtaköprü Barajı'nın sadece Hatay için değil bölge için büyük fırsatlar sunduğunu ifade eden milletvekili Hüseyin Yayman, "Barajın Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'a hayat verecek. Partimizin bir sloganı var. Biz her zaman diyoruz ki yaparsa AK Parti yapar. İşte bu barajı da hükümetimiz yaptı. Bunun adı eser siyasetidir" dedi.Yayman, "50 yıllık hayalimizi gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ve DSİ'ye sonsuz teşekkür ederiz. Amik Ovamıza ve değerli çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.1- Baraj 454 milyon m3 su tutacak 2- 465 bin dekar araziyi sulayacak 3- Temelden yüksekliği 55,50 metre olacak 4- Toplam bedeli 370 milyon TL 5- HES vasıtasıyla 29 GWh elektrik üretecek 6- 350 milyon TL tarımsal gelir artışı sağla yacak 7- 80 Milyon TL elektrik üretiminden gelir elde edilecek 8- Yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlayacak 9- Kışın taşkınları, yazın kuraklığı önleyecek.