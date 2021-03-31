Sunar’ın markaları 100’ün üzerinde ülkede

YARIM asrı geride bırakmaya hazırlanan Sunar Şirketler Grubu, 2'si Türkiye'nin 1000 büyük sanayi kuruluşu, 3'ü TİM 1000'de yer alan 6 şirketiyle ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor. Yenilikçi, ithal ikame stratejik ürünleriyle istihdam ve ihracatta rekorlar kıran Sunar Şirketler Grubu'nun CEO'su Hasan A. Özkan, ürünlerinin 100'ün üzerinde ülkede tüketiciyle buluştuğunu belirterek, "Pandemi sürecine rağmen her alanda yatırıma devam ediyoruz" dedi. Sunar Şirketler Grubu'nun bünyesinde Sunar Özlem, Sunar Mısır, Elita Gıda, NÇS Tarım, Sunar Pazarlama ve Sunar NP şirketlerinin bulunduğunu belirten Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, ürettikleri katma değerli ürünlerle 100'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını vurguladı. Özkan, "Çukurova'da mısır tarımının öncüsü olan, sanayide yenilikçi yatırımlar yapan, doğaya ve insana değer katan sosyal sorumluluk projeleriyle anılan Sunar, bugün dünya çapında saygın bir marka haline geldi. Daima istikrar, kalite ve hizmeti ön planda tutan Sunar, yatırımda hız kesmeyerek başarılarını üst seviyelere taşıyor" dedi. Özkan, geçtiğimiz yıl ebediyete uğurladıkları Sunar Şirketler Grubu Kurucusu merhum Hacı Nuri Çomu'nun attığı sağlam temeller üzerinde yükseldiğini belirterek, "Şeref başkanımız Hüseyin Nuri Çomu'nun vizyoner hamleleriyle ortaya çıkan ürün ve markalarımızla dünyanın dört bir yanında milyonlarca tüketiciyle buluşuyoruz" diye konuştu.Yıllık 1 milyon ton hububat ve yağlı tohum işleyen Sunar'ın, ürettiği katma değeri yüksek ürünler sayesinde Uzakdoğu'dan Amerika'ya kadar dünyanın çeşitli bölgelerindeki pazarlarda küresel ölçekteki oyuncularla rekabet halinde olduğuna dikkat çeken Özkan, "Sunar şirketleri Türkiye'nin nişasta, glikoz ve mısır yağı ihracatında önemli aktörlerden biri. Sunar, Türk malı kalitesini dünyaya tanıtmak, markasının yurtdışında pazar payını artırmak üzere Ticaret Bakanlığı desteğiyle Turquality- Marka Teşvik Programı'na, ciddi bir denetim sürecinin sonunda dahil oldu" diye konuştu.Sunar Şirketler Grubu'nun sektöründe lider marka olan 'Hüner'le yeni bir hamle yaptığını belirten Özkan, "Türkiye'de lezzet ustası olan herkesin yakından tanıdığı Hüner, ayçiçek yağı, mısır yağı ve un ürün gamıyla hızlı tüketim ürünleri pazarında yerini aldı. Mutfak profesyonellerine özel markamız 'Hüner Profesyonel'le de ayçiçek yağı, mısır yağı ürünlerimizle ev dışı tüketim kanalında 'Usta İşi' lezzetlerin sırrı olmaya devam ediyoruz" dedi.