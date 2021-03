Tarih ve doğayla iç içe tatil

Mersin'de, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en bilinen yapısı olan Kızkalesi, masmavi denizi ve temiz plajıyla tarihle iç içe yüzmek isteyenlere farklı bir tatil deneyimi yaşatıyor. Kentin en ünlü plajlarından Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, tarihi dokusu, kumsalı ve deniziyle turizm döneminde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Hitit dönemiyle başlayıp Helenistik, Roma ve Bizans ile devam eden tarihsel süreç içinde Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olarak bilinen Korykos Antik Kenti'nin içerisinde olan Kızkalesi, tarihle iç içe denizin tadını çıkarma fırsatı sunuyor. Dış çevre uzunluğu 200 metre olan kale, kıyının yaklaşık 500 metre açığında olduğu için hem yüzülerek hem de çeşitli su araçlarıyla da ulaşılabiliyor. Etkileyici kuleleri, bozulmayan dokusu, kendine has işlemeleriyle görsel şölen de sunan kale, yılın her mevsiminde fotoğraf meraklılarını da kumsalında ağırlıyor. Çevresinde çok sayıda otel, pansiyon ve işletme bulunan Kızkalesi, uygun konaklama fırsatıyla da ekonomik tatil isteyenlerin ilk tercihlerinden biri oluyor. Kızkalesi, sahilinin derin olmamasının da etkisiyle çocuklu ailelerin gözdesi olurken, bölgede düzenlenen çeşitli festivallere de ev sahipliği yapıyor.KOLUMAN Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Türkay Saltık, holding bünyesindeki şirketlerin 2020 yılında toplam cirolarının yüzde 120 artış ile 560 milyon doları geçtiğini kaydetti. Saltık, 2021 yılı ihracatını Kuzey Amerika, Sahraaltı Afrika ve Japonya pazarlarına girerek artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Koluman Holding Mercedes Benz Türk'ün en büyük yerli ortağı, bünyesinde olduğunu kaydeden Saltık, "Mercedes Benz Türk Ana Bayiliği, PSA Grubunun premium markası DS'nin Türkiye geneli, tek yetkili satış bayiliği ve Peugeot bayiliği yanı sıra Ticari Araç kiralama şirketi Hama A.Ş, Koluman İnşaat ve Koluman Sigorta, Koluman Rus, Koluman Romanya firmaları ve bazı Avrupa şehirlerinde Koluman temsilciliklerini bünyesinde barındırmaktadır" dedi. AR-GE çalışmalarına yoğunlaştıklarının altını çizen Saltık, şunları söyledi: "Özellikle akıllı treyler, havaalanı ve belediye araçlarının otonom sürüş altyapısı geliştirmesi, savunma sanayi ilintili ürün geliştirme projelerine yoğunlaşmış bulunmaktayız. AR-GE çalışmaları ile ilgili olarak bütün ürünlerimizi geliştirme konusunda bölgesel ve Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile işbirliklerimizi sürdürüyoruz. Bazı yabancı üniversiteler ile de işbirliği konusundaki görüşmelerimiz devam etmektedir. Ürünlerimizdeki yerlilik oranını minimum yüzde 70 seviyesinde tutmaya çalışıyoruz. Günümüz dünyasında bir ürünün her parçasının yerli üretilmesi mümkün olmadığı gibi tercih de edilmemektedir. Yurtdışı operasyonlarımızda ilgili ülkenin yan sanayisinden de faydalanmamız bize muhtelif gümrük ve vergi avantajları sağlamaktadır" diye konuştu.