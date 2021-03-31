Yıl sonuna kadar tüm alan ağaçlandırılacak

ORMAN Haftası'nda düzenlenen etkinlikte ormanlık alanda tohumlar toprakla buluşturuldu. Adana Valisi Süleyman Elban, tohum ekim etkinliğinin, ormanlara olan hassasiyetin artmasına vesile olması temennisinde bulundu. 23 Ağustos 2020 tarihinde büyük bir orman yangını yaşandığını hatırlatan Vali Elban, "Yaklaşık 8 köyümüzün sahasında çıkan bu yangından çok büyük bir alan etkilenmişti. 3-4 gün süren yoğun bir mücadeleden sonra yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştü. O zaman gerek Sayın Bakanımız gerekse bizler en kısa zamanda bu yanan sahaların temizliğinin ve bakımının yapılıp ardından da ağaçlandırılacağını söylemiştik" dedi. Bölgenin yaklaşık yüzde yetmişinin kozalak tohumları atılmak suretiyle ağaçlandırılmasının planlandığını belirten Vali Elban, "Bu çalışmamızda belli bir aşamaya gelindi. Kalan yüzde otuzluk bölüm ise fidan dikilmek suretiyle ağaçlandırılacak. Onun için de zemin ve sahadaki tüm çalışmalar tamamlandı. Bir kısmı önümüzdeki günlerde kalanı da sonbaharda yapılmak suretiyle ağaçlandırma çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Dolayısıyla geçen yaz bölgemizde yanmış olan sahalarda, bu yıl kasım ayı itibariyle ağaçlandırılmamış hiçbir alan kalmayacak" diye konuştu.