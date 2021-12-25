100. yılda 122 hayırsever

Valiliği tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasında 122 hayırsever okul yaptırmak için protokol imzaladı. Gaziantep'in eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında 122 hayırsever tarafından 2 bin 242 derslikli 97 okul, 2 spor salonu, 2 kütüphane, 200 kişilik pansiyon, 131 derslikli 25 adet 4-6 yaş kuran kursu, 3 yatılı kuran kursu ile 1 Aile ve Dini Rehberlik Merkezi ve 1 Diyanet Gençlik Merkezi olmak üzere toplam 132 tesisin protokolü imzalandı. Yaklaşık maliyeti 1.5 milyar lira olan projelerin hayırsever katkısı 978 milyon lira olurken, kampanyada yer alarak eğitime destek veren hayırseverler 3 Aralık 2021 Cuma Günü Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle Darphane'de bastırılan madalyalar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada hayırsever iş insanlarına teşekkür ederek, "Bir şehri düşman işgalinden kurtarmak tabii ki önemlidir. Nesiller boyu hatırlanarak ibret alınması gerekli bir hadisedir. Ama kurtuluşu asıl perçinleyen ve taçlandıran, insanı ile altyapısı, üstyapısı ile gelişmesi, kalkınması, büyümesidir. Gaziantep bunu başarmış bir şehirdir. Gaziantep bu yolda öyle bir yol kat etti ki başarısı sadece kendisi ile sınırlı kalmamış bölgesinde ve dünyada örnek alınan bir kalkınma modeline dönüşmüştür. İstihdamla, üretimle büyüyen Gaziantep gibi şehirlerden aldığımız ilhamla şimdi ülkemizi 81 vilayetinin tamamıyla birlikte aynı hedeflere ulaştırmak için çalışıyoruz. Milli Mücadele sürecinde en büyük desteği ve katkıyı yine Gaziantep'ten bekliyoruz. Bugün burada şehrimize kazandırdığı okullar ve bu kurumlarla yetişmiş iş gücünün gelişmesine katkıda bulunacak iş insanları ile birlikteyiz. Bu insanların kazandıracağı okullar ve tesisler için teşekkür ediyorum. Eskiler 'Bağış, yağış gibidir' der. Kültürümüzde emek ile ve üretimle özdeşleştirilen bereket, ihsanla, iyilikle, cömertlikle, kanaatle, infakla yan yana kabul edilir. Medeniyetimizde Allah rızası için hayır işinde bulunanlara 'mübarek' denir" ifadelerini kullandı.