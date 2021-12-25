2022’de 11 milyar dolarlık ihracat hedefi

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Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 2022 yılında Türkiye genelinden 11 milyar dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ön gördüklerini söyledi. 2021 yılının bütün sektörler için olduğu gibi hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü için de zorlu bir yıl olduğunu belirten Altunkaya, "Dünya genelinde iki yıldır görülmekte olan pandemi sürecinde bir kez daha gördük ki tarımsal ürünlerimiz ilaçtan daha önemli. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri sağlıklı yanı sürdürülebilir beslenmeye bağlı. Bu süreçte yaşanan sıkıntılara rağmen biz ihracatçılar dünyanın dört bir yanına Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişmiş ürünlerimizi ulaştırarak insanlığa da büyük bir hizmet yaptık. Bundan sonraki süreçte ürünlerimizin dünya pazarlarında hak ettiği değerlerle alıcı bulması için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız" dedi. 2020 yılının küresel bir felaketle kapandığını, kendi sektörlerinin de bundan nasibini aldığını anımsatan Altunkaya, "Ülkelerin sınırlarını kapatması, sokağa çıkma yasaklarının yaygınlaşması dünya ekonomisini alt üst ettiği gibi kaybolan insan iş gücü nedeniyle küresel tedarik zincirinde de önemli aksamalar yaşanmasına neden oldu. Elbette bunlar gerek üreticilerimizi gerekse ihracatçılarımızı olumsuz etkiledi. Orantısız artan lojistik giderleri, yüksek hammadde fiyatları bizleri zora soktu. 2021 yılı da 2020 gibi zorlu geçti. Bütün bunlara rağmen bizler ülke olarak ihracatçı bir ülke olma yolundaki adımlarımızdan ve yol haritamızdan vazgeçmedik. 2022 hedefimizi Türkiye genelinde 11 milyar dolar olarak belirledik. Ancak bu hedef gelişen ekonomik süreçte güncellenebilir. Dünya genelinde yaşanan olayları mercek altına alarak doğru adımlar atma yolunda ilerliyoruz" diye konuştu.
172 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
2021 yılının ilk on bir aylık sürecinde Türkiye genelinden gerçekleştirilen ihracatın 8 milyar 215 milyon 42 bin dolar olduğuna dikkat çeken Altunkaya, yılın ilk on bir aylık sürecinde 2021 hedefi olan 7 milyar 500 milyon doları aştıklarını belirtti. 172 ülkeye hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ürünlerinin ihraç edildiğini de ifade eden Altunkaya, ihracatta ilk sıraları Ortadoğu, Afrika ve Amerika kıtası ülkelerinin aldığını söyledi. Ortadoğu ülkelerinin diğer sektörler gibi kendileri için de büyük önem taşıdığını vurgulayan Altunkaya, "Bu ülkelerle ticaretimizi geliştirmek ve pazarlardaki etkinliğimizi arttırmak için her platformda gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Sektörümüz için ikinci en önemli pazar olan Afrika ülkelerindeki etkinliğimiz her geçen gün daha çok artıyor. Bu yeni pazarda kaliteli ürünlerimizle nihai tüketicilere ulaşarak Türk markalarının etkinliğini arttırıyoruz. Sektörümüz için üçüncü en önemli Pazar olan Amerika Ülkelerinde de her zamankinden daha iyi durumdayız" dedi.